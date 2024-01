Tiziana e Morgan sono usciti dall’auto caduta nel lago in viale Geno a Como e hanno cercato di salvarsi. Secondo quanto ricostruito dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova, che hanno recuperato i corpi, il 38enne e la 45enne avrebbero aperto la portiera dal lato del conducente e sarebbero usciti dalla vettura. Nonostante questo purtroppo non sono poi riusciti a risalire in superficie, probabilmente per l’acqua gelida del lago e per la profondità.

Morgan Algeri, 38enne bergamasco morto con Tiziana Tozzo, 45enne canturina, era un istruttore di volo e un sub esperto. Come riferito dai suoi familiari e colleghi, era addestrato per evenienze drammatiche, compreso anche uscire da un velivolo caduto in acqua.

La sera del 6 gennaio scorso, quando la sua Mercedes è caduta nell’acqua del lago, avrebbe eseguito le procedure che ben conosceva e per le quali si era esercitato e avrebbe cercato di salvarsi e di salvare Tiziana. Entrambi i corpi, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, erano fuori dall’abitacolo dal lato del conducente. Il 38enne avrebbe dunque aperto in parte la portiera una volta che l’acqua è entrata nell’abitacolo e si è ridotta la pressione e sarebbe poi uscito con la 45enne.

Purtroppo non è stato sufficiente perché i due non sarebbero poi riusciti a risalire in superficie. Fatali probabilmente la temperatura dell’acqua e la profondità, anche se sarà l’autopsia a dare maggiori informazioni. Nella mattinata di oggi il sostituto procuratore Giuseppe Rose, che coordina l’indagine affiderà ’incarico per l’esame, che sarà eseguito al Sant’Anna dall’anatomopatologo Giovanni Scola.

Determinante sarà poi la perizia sulla Mercedes che Morgan Algeri aveva acquistato da pochi mesi. Le ipotesi per chiarire la causa della tragedia restano il guasto o un errore umano. Accertamenti saranno eseguiti anche sul parapetto e sulla panchina. La relazione dei sommozzatori dei vigili del fuoco è un ulteriore elemento che porta ad escludere il gesto volontario, ipotesi che gli investigatori avevano già definito “altamente improbabile” dopo i primi accertamenti.