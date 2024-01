(ANSA) – MILANO, 13 GEN – Un presidio per chiedere il boicottaggio della catena Starbucks e di altre società e prodotti israeliani è stato organizzato oggi a Milano nell’ambito della mobilitazione ‘Global day of action for Palestine’. I manifestanti, un centinaio, hanno esposto striscioni per promuovere il boicottaggio davanti all’ingresso dell’attività in piazza Cordusio: "Starbucks ha messo sotto processo i suoi dipendenti che solidarizzavano con il popolo palestinese – si legge in un volantino dell’Assemblea milanese per il boicottaggio d’Israele – Chiediamo a chi si sente solidale con il popolo palestinese di boicottare l’economia israeliana". Il presidio si è svolto senza particolari momenti di tensione. I manifestanti poi si sono spostati in largo Cairoli. (ANSA).