Due pensionamenti e due trasferimenti. L’anno inizia con notizie poco confortanti per quanto riguarda i pediatri a Como. Famiglie alle prese con nuove scelte e con la preoccupazione di perdere il proprio riferimento per quanto riguarda la salute dei figli e con i timori che anche per queste figure professionali possano subentrare le ben note difficoltà che già riguardano i medici di medicina generale che sono pochi e, ormai, con un elevato numero di pazienti ciascuno.

Per quanto riguarda i pediatri un pensionamento si è registrato proprio con l’inizio del 2024, un altro arriverà alla fine di febbraio. In più sarebbero in corso due richieste di trasferimento in direzione di Gallarate. Con quattro professionisti in meno è facile ipotizzare gli scenari e molti genitori comaschi stanno già correndo ai ripari, chiedendo informazioni, esprimendo dubbi. Attualmente sono meno di una decina i camici bianchi di Como città. A questi – come detto – bisogna ora sottrarre ancora un pensionamento e i possibili due trasferimenti.

Le prime risposte arrivano dall’Asst Lariana: “Dopo il primo pensionamento possiamo dire che è già pronto ad arrivare un sostituto, si tratta di un medico che proviene da un altro ambito territoriale, di fatto un altro comune della provincia, e poi abbiamo aperto le procedure concorsuali” fa sapere Maria Cristina Della Rosa, direttore delle Cure primarie dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, che segue da quest’anno i pediatri e i medici di medicina generale. “Sono moderatamente ottimista di trovare i sostituti – aggiunge – e voglio rassicurare le famiglie dicendo che nessuno resterà senza pediatra”.

L’invito è di aspettare le comunicazioni ufficiali perchè verrà previsto inizialmente un sostituto che potrà essere temporaneo o già il titolare definitivo. E a quel punto si potrà decidere se essere assistiti da quel professionista oppure valutare un cambiamento.