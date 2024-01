Benedizione dei veicoli e degli animali mercoledì 17 gennaio, festa di sant’Antonio Abate. La celebrazione del santo taumaturgo sarà nella parrocchia dei santi Agostino e Antonino in piazza Amendola a Como (stiamo vedendo nelle immagini l’evento dello scorso anno)

I fedeli potranno chiedere l’intercessione di sant’Antonio, invocato nei secoli per la protezione di molte malattie, in particolare l’herpes zoster, noto come fuoco di sant’Antonio.

Mercoledì, in piazza Amendola, dalle 7.30 alle 19 saranno benedetti i veicoli e gli animali. In chiesa saranno celebrate due messe al mattino, alle 9.30 e alle 11 e due al pomeriggio, alle 16.30 in forma solenne e alle 18.30. Al termine di ogni celebrazione verrà impartita la benedizione con le reliquie del santo.

Sempre in chiesa, dalle 8 alle 19 saranno benedette le persone e anche, come da tradizione, gli oggetti come il sale e gli indumenti e saranno disponibili le immaginette benedette del santo