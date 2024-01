Benedizione dei veicoli e degli animali oggi, festa di sant’Antonio Abate. La celebrazione del santo taumaturgo nella parrocchia dei santi Agostino e Antonino in piazza Amendola a Como.

I fedeli potranno chiedere l’intercessione di sant’Antonio, invocato nei secoli per la protezione di molte malattie, in particolare l’herpes zoster, noto come fuoco di sant’Antonio.

Dalle 7.30 di oggi, in piazza Amendola è possibile la benedizione dei veicoli e degli animali.

In chiesa, al termine delle celebrazioni liturgiche viene impartita la benedizione con le reliquie del santo. Sempre in chiesa, come da tradizione è prevista anche la benedizione delle persone e anche degli oggetti come il sale e gli indumenti. Sono a disposizione le immaginette benedette del santo