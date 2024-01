Furti nei supermercati del Comasco, fermati dai carabinieri. La Compagnia Carabinieri di Cantù, nell’ambito della campagna di controlli rafforzati del territorio – che vede impegnati quotidianamente 100 militari con 30 pattuglie – hanno controllato 480 persone e 200 veicoli. Le ispezioni hanno portato a due arresti per reati vari e alla denuncia per furto aggravato e concorso in furto aggravato di quattro persone.

I militari di Fino Mornasco hanno denunciato per furto aggravato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine perché avrebbe rubato delle scarpe del valore di circa 80 euro. L’uomo infatti avrebbe tolto il dispositivo antitaccheggio e oltrepassato le casse del negozio. Denunciati per furto aggravato tre cittadini marocchini di 24, 29 e 30 anni, in Italia senza fissa dimora. I militari della Tenenza di Mariano Comense hanno scoperto che la banda avrebbe rubato da un supermercato numerose bottiglie di superalcoolici e generi alimentari pari a un importato di circa 200 euro, superando le casse senza pagare.

Infine i militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un 49enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna nonostante le continue denunce. Gli stessi militari, hanno dato esecuzione al provvedimento di revoca dell’affidamento in prova e rientro in carcere di un 50enne, anche in questo caso già noto alle forze dell’ordine. Il 50enne, dopo la perquisizione da parte dei militari, è stato denunciato per ricettazione e riportato in carcere , perché trovato in possesso di refurtiva.