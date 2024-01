Fa razzia in bar e negozi di Como e, armato di martello, tenta di accedere ad alcune abitazioni. Doppia denuncia per un 24enne algerino irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine.

Furti in tre esercizi commerciali di Como

Tra ieri mattina e stanotte ha messo a segno piccoli furti. Il modus operandi era lo stesso: è entrato nei vari esercizi, si è impossessato di una modesta quantità di merce per poi andarsene indisturbato. Ad un parrucchiere di via Giulini ha portato via cosmetici da un espositore, quindi cioccolatini da un bar di via Sirtori e infine caramelle e dolciumi da un altro bar alla stazione Como-Borghi il cui titolare ha poi chiamato le forze dell’ordine. Il giovane è stato bloccato dagli agenti della squadra Volante e portato in questura dove è stato denunciato per furto e per essere risultato irregolare sul territorio.

Martello in mano tenta di accedere agli appartamenti

Nella notte – intorno all’una e mezza – ha però colpito nuovamente in un condominio di viale Innocenzo XI dove, armato di martello, ha tentato di accedere agli appartamenti. All’arrivo degli agenti aveva ancora il martello in mano. Nuovamente denunciato per violazione di domicilio e possesso di oggetti atti ad offendere.