Anticipo di campionato per la Pallacanestro Cantù. Dopo aver ottenuto la qualificazione alla FinalFour di Coppa Italia, che si disputerà a Roma il 16 e 17 marzo, la formazione brianzola è attesa dalla penultima giornata della prima fase. Cantù affronta in trasferta Casale Monferrato, formazione a caccia di punti salvezza. La partita si gioca venerdì alle 20.45 al PalaFerraris della cittadina piemontese. L’Acqua S.Bernardo Cantù scenderà in campo con il lutto sulle canotte per ricordare il dottor Ezio Giani, storico medico della società biancoblu scomparso in settimana.

“La qualificazione alle FinalFour è archiviata – ha detto alla viglia il tecnico di Cantù, Devis Cagnardi – ma questa partita è importante perché, a differenza dello scorso anno, ci porteremo dietro i punti della prima fase e sono importanti per mantenere quella seconda piazza, che in questo momento è il nostro obiettivo in termini di classifica. Giochiamo contro una squadra affamata, che ha bisogno di punti per la propria classifica e per la lotta salvezza. Sappiamo che da qui in poi tutte le squadre venderanno ancora più cara la pelle. Un altro particolare è che giocheremo in un campo che ultimamente non ci è molto amico ed è un fattore anche questo. Per tutti questi motivi siamo molto concentrati sulla partita e sul cercare di fare la nostra miglior prestazione”.