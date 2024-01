Lavori in centro nel quartiere Lora di Como e capolinea del bus 7 Sagnino-Como-Lora spostato temporaneamente davanti all’Esselunga di Lipomo. Una situazione che sta creando disagi, soprattutto agli anziani che per raggiungere la nuova fermata devono percorrere diverse centinaia di metri. La segnalazione arriva da una residente di Lora, che per recarsi in centro città è costretta ad andare fino alla fermata stabilita da Asf. “Per gli anziani, così come per gli studenti, è un problema perché il bus non passa più per il centro di Lora”, spiega la cittadina comasca, che chiede di spostare la fermata temporanea nei pressi del cimitero, più vicino al capolinea ora soppresso.

“La soluzione è già stata fornita – fanno sapere da Asf – Per gli utenti della linea 7 è possibile utilizzare in alternativa con lo stesso biglietto la linea C43 Como-Ponzate, che ha una fermata in via Buozzi, a circa 70 metri dal capolinea di via di Lora”.

L’avviso è stato pubblicato online, sul sito dell’azienda, dunque poco accessibile per gli anziani che utilizzano gli autobus di Asf.

“La C43 transita sullo stesso percorso della linea 7 – spiegano ancora – e passa anche davanti all’Esselunga, dove si trova la fermata temporanea del bus 7. Dunque, una volta arrivati lì, i passeggeri possono scegliere di continuare su quella linea o cambiare autobus. La modifica di percorso dovuta ai lavori – precisano infine da Asf – è stata precedentemente concordata con l’amministrazione comunale di Como”.