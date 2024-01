Zone centrali troppo economiche e aree di periferia più costose. Tre euro tutto il giorno in alcuni punti in città e un euro all’ora a Monte Olimpino o a Ponte Chiasso. Il Comune di Como parla di “poca coerenza” e sembra essere pronto a mettere mano alle tariffe dei parcheggi con buona pace dei lavoratori che contano sulle dita di una mano le vie dove la sosta risulta a prezzi contenuti. L’analisi è già iniziata, a cosa porterà è facile prevederlo.

“Non è concepibile che in fondo a viale Geno non si trovi mai un posto e non ci sia rotazione perché le auto restano incollate al suolo tutto il giorno per tre euro” tuona il sindaco Alessandro Rapinese che fa anche un altro esempio: “In viale Puecher – dietro allo stadio – stesso scenario ma a 4 euro. Vetture parcheggiate da mattina a sera a pochi euro e chi arriva per una semplice commissione non trova uno stallo libero”. Il tema, in queste due porzioni di città molto frequentate anche dai turisti, è quindi la tariffa agevolata giornaliera.

“Di fatto ci sono parcheggi in centro che costano 5 volte meno di quelli in periferia. Fossi un residente dei quartieri periferici mi sentirei discriminato e per questo stiamo ragionando attentamente affinchè ci sia coerenza” aggiunge il primo cittadino. “Con il mio staff stiamo facendo diversi tentativi, valutiamo anche le tempistiche per chi utilizza, ad esempio, l’autosilo Val Mulini davanti al vecchio Sant’Anna e infine stiamo cercando di capire a chi stiamo concedendo diritti e a quali canoni pure nei nostri autosilo ad esempio. Io quando vado a San Fermo pago” ha sottolineato non a caso riferendosi al vicino comune che – è noto – incassa anche i proventi del parcheggio dell’ospedale. “Più guardo la città e più vedo cose che non sono comprensibili – dice ancora Rapinese – vedo gente che gira a vuoto perché facciamo incollare le auto a terra senza concedere rotazione. Qualcuno perderà i benefici che ha, ma sono pronto. Stiamo preparando Como a grandi cambiamenti e invito i cittadini a farsi un giro tra i parcometri e a farmi sapere cosa ne pensano”. Il riferimento è al futuro maxi posteggio in Ticosa, il cui progetto sarà svelato martedì a Palazzo Cernezzi.

“Se metto un migliaio di posti lì, sul resto del territorio ci deve essere coerenza” ha ribadito. Nessuna conferma – al momento – sulla revisione delle tariffe ma i ragionamenti in corso – tenuto conto anche della possibilità più volte annunciata di voler differenziare i costi tra residenti e non – sembrano andare in quella direzione.