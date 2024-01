Calcio Como, la società rafforza il centrocampo annunciando l’ingaggio del centrocampista svizzero Samuel Ballet, 22 anni, proveniente dall’FC Winterthur, con un contratto di tre anni e mezzo.

Il giocatore delle giovanili svizzere si ricongiungerà con l’ex compagno di squadra e recente acquisto Jean-Pierre Nsame, con cui ha vinto il campionato nella sua prima stagione da professionista.

Solo in questa stagione Ballet, centrocampista versatile e di prima fascia, ha già segnato sette volte con tre assist in 17 presenze per l’FC Winterthur.

Il suo arrivo in squadra è un brillante colpo per il Como 1907, come spiega l’allenatore Osian Roberts: “Samuel ha conquistato la massima serie svizzera nella sua prima stagione da professionista. Ha segnato 10 minuti dopo il suo debutto nello Young Boys ed è un vero talento, dotato di atletismo, potenza, dribbling fluido e grande intelligenza tattica offensiva. È versatile, può giocare a sinistra o a destra e porterà ampiezza e dinamismo alla squadra”.

Il nuovo giocatore ha commentato: “Questo è un grande trasferimento per me e non vedo l’ora di crescere sotto un fantastico staff di allenatori”.