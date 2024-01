Il Como 1907 ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Tommaso Fumagalli, goleador della serie C. Con la maglia della Giana Erminio, nel girone A di serie C Fumagalli – nato il 20 febbraio del 2000 – ha segnato in questa stagione 12 reti in 21 gare, più del 50%. Il suo soprannome è “Puma”. Il contratto arriva fino al termine della stagione 2026-2027. Queste le parole di benvenuto di Osian Roberts, allenatore del Como. “Tommaso è un giocatore che ci ha impressionato e ha il potenziale per crescere ulteriormente. Non vediamo l’ora di averlo come parte del gruppo e di lavorare con lui”.