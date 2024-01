Rivoluzione della sosta a Como, non soltanto i posteggi a raso, il Comune interverrà anche sulle tariffe e sugli abbonamenti negli autosilo, in via Auguadri in particolare, dove, come ha ammesso lo stesso sindaco Alessandro Rapinese “non c’è ricambio, le liste di attesa sono lunghe e i prezzi sono fuori mercato”.

Il primo cittadino è chiaro: “Basta con i privilegi per pochi, soprattutto se quei pochi sono in gran parte non residenti”.

L’amministrazione da tempo sta lavorando a un nuovo modello di gestione della sosta. “Siamo ai dettagli, a breve lo presenteremo” chiarisce il sindaco che quindi aggiunge: “Oltre alle storture tariffarie nei parcheggi a raso, abbiamo individuato situazioni ingiustificabili nell’autosilo di via Auguadri. Tutto questo finirà a breve”.

Il sindaco: “In via Auguadri nessuna rotazione da anni e prezzi fuori mercato”

Per quanto riguarda le tariffe dei posti blu lo stesso sindaco le ha definite “incoerenti”. Ha parlato di zone di pregio come viale Geno e viale Puecher dove si paga 3 o 4 euro per l’intera giornata e quartieri periferici dove si chiede un euro all’ora.

Nell’annunciare il giro di vite Rapinese ne spiega i motivi e rilancia coinvolgendo in primis l’autosilo di via Auguadri. “Abbiamo abbonati che senza nessuna rotazione hanno il posto fisso e garantito, a quasi un terzo del valore di mercato attuale, anche da più di un decennio – sottolinea –. Ricordo che i posti gialli residenti che hanno la tariffa agevolata hanno comunque un’estrazione e una rotazione annua, mentre nell’autosilo, già a prezzi convenienti, no. Mi sembra evidente che si generano in questo modo cittadini di serie A e di serie B. Consultando i documenti ho visto, inoltre, che c’è chi ha il posteggio addirittura dal 1995 e chi è in lista d’attesa dal 2000, cioè più di vent’anni. E poi – aggiunge – mi chiedo cosa pensano i cittadini se dico loro che ci sono comaschi esclusi e in lista di attesa per un autosilo comunale, che ha prezzi vantaggiosi, mentre ci sono decine di automobilisti, che non risiedono a Como, che da oltre un decennio godono di un posto auto garantito ininterrottamente che si rinnova automaticamente al pagamento. Questo è ingiusto e deve finire. Per chiarezza estrema voglio precisare che non mi riferisco alle apposite convenzioni tra enti in essere come quella per i dipendenti del tribunale”. Per quanto riguarda le tariffe per gli abbonati in via Auguadri, quindi centro città, si va attualmente dai 70 ai 100 euro al mese specifica infine il sindaco sottolineando che pure “la sosta oraria in via Auguadri costa meno di un parcheggio in strada”.

Autosilo Valmulini

Nel nuovo modello di gestione rientra anche l’autosilo Valmulini allo scopo di incentivarne l’utilizzo e con la possibilità di creare nuove aree di interscambio auto-bus. “Vogliamo rendere la città più equa e sostenibile” ha concluso Rapinese.