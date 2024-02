(ANSA) – CROTONE, 02 FEB – "Non ci dovete vedere come una istituzione lontana. Non a caso io sono qui insieme a voi, non a caso mi fa piacere parlarvi in prima persona. Mi auguro che l’Europa accolga tutte le richieste italiane perché ieri, quando ho visto 1300 trattori a Bruxelles, ho capito che la cosa era di un’importanza enorme. Auguro alle vostre famiglie di stare bene, di avere il meglio e il giusto, perché chi lavora onestamente, nella legalità, nel rispetto delle norme, merita la massima attenzione". A dirlo la prefetta di Crotone Franca Ferraro, scendendo tra gli agricoltori che stamani hanno percorso in corteo le strade della città. La manifestazione ha avuto come punto finale la Prefettura perché l’intento degli agricoltori era ringraziare le istituzioni del territorio per essersi schierate a loro fianco. "Ritengo – ha detto Ferraro – che questo simbolo del trattore rispecchi appieno il vostro disagio. Auguro a voi ed alle vostre famiglie che portiate a termine un percorso risolutivo di tutti i problemi e che questo territorio riesca e continui a produrre i propri eccellenti prodotti e a portarli all’estero". La prefetto ha spiegato l’iter seguito per portare le richieste degli agricoltori all’attenzione del governo: "Dieci giorni fa ho voluto incontrare i rappresentanti degli agricoltori per capire adeguatamente le problematiche e mi sono resa conto immediatamente della difficile situazione. Come promesso ho inviato una nota con le vostre rivendicazioni al Gabinetto del ministro dell’Agricoltura. Abbiamo aperto un canale con la Regione Calabria perché mi sono subito resa conto che la problematica doveva avere un tavolo autorevole. Mi compiaccio con l’assessore regionale Gallo perché ha capito l’importanza delle vostre problematiche e ha immediatamente istituito un tavolo permanente. Solo voi potete capire se le soluzioni proposte sono adeguate o se necessitano di ulteriori interventi in ambito nazionale". La prefetta, ringraziando le forze dell’ordine, ha sottolineato il corretto comportamento degli agricoltori: "Le strade cittadine non ci consentivano di fare la manifestazione che forse tutti voi avreste voluto, ma ritengo che questo simbolo del trattore rispecchi appieno il vostro disagio". (ANSA).