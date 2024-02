Cocaina, eroina, Mdma, hashish e marijuana. Ingenti quantitativi di droga, portati illegalmente in Italia dall’Albania o dall’Olanda e poi venduti In Toscana, oltre che in altre zone della Penisola e in Germania. Un traffico internazionale di stupefacenti che proseguiva da tempo, bloccato al termine di un’indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze. Quattro arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Cantù e del nucleo radiomobile a Lurago d’Erba e Monguzzo.

I militari dell’Arma hanno arrestato due albanesi, entrambi residenti a Monguzzo, tra i 70 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Firenze. Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri di Cantù hanno effettuato due perquisizioni a Lurago d’Erba e a Monguzzo, nell’abitazione di due indagati, entrambi italiani. Nel primo caso sono stati trovati 350 grammi di marijuana, nel secondo una serra con 17 piante di marijuana. In entrambi i casi è scattato l’arresto.

Sono state individuate quattro diverse strutture criminali che cooperavano tra loro, composte da cittadini italiani e albanesi, basate una in Olanda, un’altra in Albania, e le altre due in Toscana, con attività in tutta Italia.