Collaborare nell’ottica di ridurre le liste di attesa e per gestire altre tematiche complesse come la presa in carico dei pazienti cronici e l’assistenza agli anziani che vivono nelle case di riposo.

Incontro questa mattina tra la nuova dirigenza dell’Asst Lariana e i vertici dell’ospedale Valduce di Como. Una prima riunione a cui ne seguiranno altre nelle prossime settimane allo scopo di “lavorare insieme per la salute dei cittadini comaschi”. Si legge nella nota diffusa.

“Siamo entrambi parti della stessa rete sanitaria – sottolinea il direttore generale dell’Asst Lariana, Luca Stucchi – ed è interesse comune lavorare insieme per la sanità comasca”. “Colgo con piacere l’invito a collaborare e realizzare una rete per il bene dei cittadini e del territorio”. Così la procuratrice speciale del presidio di via Dante, Mariella Enoc.