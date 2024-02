(ANSA) – ROMA, 07 FEB – Rispetto al Giubileo, su 518 progetti complessivi finanziati con 3,3 miliardi di euro (comprensivi degli interventi del Dpcm 8 giugno 2023 e di tutti i progetti del Programma Roma Caput Mundi), al 31 dicembre 2023 sono 348 le procedure di gara per servizi di progettazione e lavori avviate per un importo di 1,6 miliardi di euro, pari al 48,4 per cento delle risorse assegnate. Sono i dati dell”Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma’ aggiornati al 31 dicembre 2023 presentati questa mattina alla Camera di Commercio di Roma da Ance Roma – Acer, l’associazione dei costruttori della Capitale. I dati riguardano i progetti a Roma e nel Lazio: sono 35 i Comuni (tra Roma, Frosinone e Viterbo) coinvolti nel piano. Il report presentato questa mattina sottolinea comunque che in molti casi una pluralità di progetti è stata accorpata in un’unica gara. A fronte, però, di una percentuale di risorse assegnate pari a quasi la metà del totale, solo lo 0,6 per cento dei lavori risulta concluso e la maggior parte – il 77,2 per cento – è ancora in fase di progettazione. (ANSA).