La segnalazione è partita sui social dalla pagina Facebook “Sei di Albate se” e ha fatto il giro della città. Due foto che immortalavano un sacchetto pieno di pane (con i singoli panini confezionati uno ad uno) lasciato fuori da una scuola in piazza IV Novembre ad Albate. “E’ uno spreco” li tenore dei commenti. In base a quanto riferito dal Comune che ha svolto le verifiche. Si è trattato del pane avanzato e non portato a casa dei bambini che di norma – non potendo essere riutilizzato per i bambini – viene poi smaltito. Il sacco è stato appoggiato in un punto esterno prima di essere separato come sempre e – presumibilmente – notato e spostato all’esterno della scuola da altre persone, probabilmente bisognosi che già in altre occasioni sono stati visti rovistare nei bidoni in cerca di cibo avanzato. Cibo avanzato che, spiegano ancora da Palazzo Cernezzi, ha specifici protocolli da seguire.