Confermata in appello la condanna a 22 anni di reclusione per Marco Campanaro, 37 anni, accusato dell’omicidio della compagna, Valentina Di Mauro, 33 anni. La donna è stata uccisa a coltellate il 24 luglio 2022 a Cadorago, nell’abitazione in cui la coppia viveva.

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in tribunale a Como in primo grado il 17 maggio scorso. Campanaro, accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla convivenza con la vittima, era stato giudicato parzialmente incapace di intendere e volere.

Il giudizio di primo grado è stato confermato in appello. La decisione è stata presa in camera di consiglio, dopo che le parti coinvolte hanno deciso di non comparire, a partire dallo stesso imputato. Il giudice ha disposto anche la permanenza per tre anni di Campanaro in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

A Cadorago, per non dimenticare Valentina e tenere alta l’attenzione sulla piaga della violenza sulle donne è stata posizionata una targa per ricordare la giovane uccisa dal compagno. Il Comune ha partecipato alle iniziative in memoria della donna e, oltre alla targa è stata posizionata anche una panchina rossa.