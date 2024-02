Un artista, un imprenditore e una società sportiva. Il Comune di Cantù ha consegnato tre benemerenze civiche per l’anno 2023, il massimo riconoscimento per uomini, donne e volontari che si sono contraddistinti per impegno civico e morale, dedicando la loro vita alla Città del Mobile. La cerimonia per il conferimento come da tradizione nel giorno della festa della patrona Sant’Apollonia.

Onorificenza a Giovanni Mason, scultore e pittore, nato nel 1937 in provincia di Padova. Vive ed opera a Cantù da anni. A lui si devono alcune opere collocate in città. Già insignito dell’Ambrogino d’Oro di Milano per il suo impegno in ambito artistico e culturale.

Benemerenza a Elio Cattaneo, amministratore delegato e presidente di una delle più importanti aziende a livello internazionale nell’ambito delle intercettazioni ambientali la SIO di Cantù e dal 1992 partner tecnologico delle forze dell’ordine.

Riconoscimento anche per la Polisportiva San Marco, associazione dilettantistica attiva a Cantù dagli anni ‘70, con corsi e attività per tutte le fasce d’età.

Encomio solenne a Maurizio Migliori, scomparso quest’anno. Docente di Storia della Filosofia, ha dedicato la sua vita all’insegnamento. Encomio, inoltre, al gruppo SOS Emergenza Ucraina Cantù, volontari canturini auto-organizzati che hanno scelto di mettere il loro tempo a disposizione del prossimo, raccogliendo e trasportando nell’Est Europa beni per ogni necessità.

Alla cerimonia presenti le autorità politiche del territorio. A rappresentare la Regione l’assessore Alessandro Fermi e il consigliere del PD, Angelo Orsenigo.

Il sindaco Galbiati: “Espressione tangibile di laboriosità infaticabile”

“Siamo riconoscenti alle persone insignite, perché hanno realizzato progetti di grande valore che hanno reso migliore la nostra Cantù e che sono espressione tangibile di quella laboriosità infaticabile che contraddistingue la nostra Comunità”. Ha detto il sindaco Alice Galbiati che ha proposto di portare la testimonianza dei benemeriti nelle scuole.