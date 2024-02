Rifacimento della tombinatura in via Tibaldi a Tavernola, Asf Autolinee comunica le modifiche al percorso delle linee 11 e 12 dei bus; la strada resterà infatti chiusa al traffico da domani, lunedì 12 febbraio. Il termine dei lavori è previsto in circa 8 settimane.

I lavori si svolgeranno in tre fasi. Nella prima verrà chiusa la tratta bassa della via Tibaldi compresa tra le vie Pellico e Polano (indicativamente tre settimane). Nella seconda verrà bloccata l’intersezione tra via Tibaldi e via Polano (una settimana). Nella terza verrà chiusa la tratta alta della via Tibaldi dall’intersezione con via Polano alla rotonda di via Conciliazione (quattro settimane).

Da lunedì 11 febbraio fino a nuovo avviso, per la prima fase di lavori la linea 11, in direzione Sagnino, giunta in via Pellico proseguirà in via Asiago, poi svolterà a sinistra in via Borromini, ancora a sinistra in via Friuli, continuerà sulla via Polano fino all’intersezione con via Tibaldi dove svolterà a destra e riprenderà il regolare percorso. In direzione Bassone, giunta all’intersezione tra via Tibaldi e via Polano svolterà a sinistra in via Polano e continuerà sulla via Friuli, poi svolterà a destra in via Borromini ed ancora a destra in via Asiago per il consueto percorso.

La linea 12, giunta in via Asiago a Tavernola, non svolterà in via Borromini ma proseguirà dritta fino alla rotonda dove effettuerà inversione di marcia rispettando l’orario di partenza alla fermata di “via Asiago Asf”.

Per tutto il periodo dei lavori le corse della 11 delle 6.41, 12.11 e 15.11 da Carcere Bassone, giunte a Villa Olmo, continueranno sulla via Bellinzona in direzione Monte Olimpino, poi svolteranno a destra in direzione Sagnino e percorreranno via Pio XI, via Segantini e andranno a Ponte Chiasso per effettuare la ripartenza.

Inoltre, le corse delle 7.35, 13.10 e 16.10 da Ponte Chiasso verranno effettuate regolarmente e, dopo aver effettuato il giro di Sagnino, percorreranno la via Pio XI, via Bellinzona fino a Villa Olmo dove riprenderanno il regolare percorso.

Verranno effettuate a richiesta tutte le fermate presenti sul percorso deviato. Rimarranno senza servizio le fermate di via Tibaldi, nel tratto chiuso, via Conciliazione e via Pio XI fino alla piazza di Sagnino. Il quartiere di Sagnino rimarrà regolarmente servito dalla linea urbana 7.