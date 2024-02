“Testimoniare insieme la gioia della vocazione al matrimonio e il dono della vita donata e vissuta insieme”. In un periodo segnato dal continuo calo dei matrimoni religiosi, il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como ha incontrato ieri sera 150 coppie che si preparano al sacramento del matrimonio. Un confronto organizzato all’Istituto Santa Maria Assunta di Villa Guardia, a Maccio.

Le coppie della diocesi di Como in cammino verso il matrimonio cristiano hanno incontrato il cardinale per una serata divisa in tre momenti: ascolto, preghiera, fraternità. “Finalmente torniamo a incontrarci in presenza – ha sottolineato il vescovo Cantoni –. Quattro anni fa la pandemia ci impose la sospensione di questo momento sempre molto bello e, per i successivi tre anni, grazie a un significativo sforzo tecnologico, siamo riusciti a celebrare l’incontro “da remoto”. Ora abbiamo la possibilità di vederci di persona: con le coppie in cammino verso il matrimonio cristiano e con chi li accompagna, coppie-guida e sacerdoti”.

“Dietro a ogni volto ci sono storie, percorsi, scelte – ha aggiunto il vescovo di Como – E’ bello mettersi in ascolto e condividere pensieri e riflessioni in uno stile di fraternità, per testimoniare insieme la gioia della vocazione al matrimonio e il dono della vita donata e vissuta insieme”.

L’incontro è stato preparato dall’equipe dell’Ufficio diocesano della pastorale familiare. E’ stato preceduto, nel mese di novembre 2023, da quattro momenti di presentazione durante i quali è stato illustrato il progetto “Che cosa cercate?”, l’itinerario diocesano di accompagnamento al matrimonio cristiano. “Le coppie di sposi e i sacerdoti che guidano percorsi di parrocchiali e vicariali hanno espresso il desiderio di raccontarsi e confrontarsi in un clima di ascolto reciproco – hanno spiegato dalla diocesi – per sostenere le coppie in cammino verso il sacramento del matrimonio, farle sentire parte preziosa della comunità e alimentare la speranza nella pienezza dell’amore”.