Como Next dà il via a “Innovation Talk”, il ciclo di nove incontri online gratuiti organizzati dall’Innovation Hub di Lomazzo e da EY, società leader mondiale nei servizi professionali e di consulenza. Primo appuntamento domani alle 9.30. Il workshop sarà focalizzato sul tema “Cliente-fornitore: nuove relazioni nell’era digitale”, un’occasione per fare chiarezza sui vantaggi di cui possono usufruire le aziende se sfruttano correttamente le soluzioni offerte dalla trasformazione tecnologica e digitale.

“Innovation Talk – ha dichiarato Stefano Soliano, direttore generale di ComoNExT – è un’iniziativa che proponiamo da qualche anno e che risponde alla necessità di favorire la conoscenza e la consapevolezza degli imprenditori e dei professionisti sui temi dell’innovazione per facilitare il loro ingresso nell’era digitale, fornendo gli strumenti necessari per comprendere meglio le sfide del presente. L’innovazione tecnologica rappresenta una grande opportunità per le imprese e una evoluzione necessaria: partire dalla conoscenza è indispensabile per supportare la crescita consapevole del nostro sistema imprenditoriale”.

Per partecipare ai talk è necessario registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cliente-fornitore-nuove-relazioni-nellera-digitale-815016786147?aff=oddtdtcreator