Una notizia positiva per i tifosi del Como. I mille seggiolini in più in curva allo stadio Sinigaglia si potranno utilizzare. Oggi l’incontro in Prefettura e poi il sopralluogo nello stadio cittadino della Commissione di Vigilanza Pubblica. Luce verde, esito positivo: l’agibilità per i mille seggiolini in più c’è e lo stadio diventa un pochino più grande.

“Dopo settimane e settimane di duro lavoro siamo giunti a ottenere l’autorizzazione” ha detto il sindaco Alessandro Rapinese, che poi ha spiegato: “Ora la palla passa al Comune e al dirigente alle Opere pubbliche Luca Noseda, che dovrà emettere il documento ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Il via libera all’ampliamento e all’utilizzo dei mille seggiolini potrebbe arrivare proprio in vista della partita casalinga del 24 febbraio con il Parma capolista. “Mi auguro che nel giro di un giorno, due al massimo, potremmo avere mille concittadini in più allo stadio per tifare il nostro Como – ha aggiunto il sindaco – L’obiettivo è avere l’aumento della capienza entro il 24 e ce la faremo. Un passo alla volta”. “Lo scopo è di essere tutti mille in più contro il Parma” ha concluso Rapinese