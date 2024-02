(ANSA) – ROMA, 20 FEB – "Il candidato migliore per la Basilicata è Bardi". Lo afferma il vicepremier Antonio Tajani nel corso della conferenza stampa per la presentazione del congresso di FI parlando della candidatura alla presidenza della Basilicata. "Noi siamo favorevoli al terzo mandato per i sindaci per i comuni sopra 15mila abitanti. Siami perplessi sulle regioni perché le regioni hanno anche un potere legislativo, quindi come sta emergendo nel dibattito sulle riforme credo che 10 anni siano sufficienti. Si può fare anche altro, non è che si deve fare per forza 30 anni il presidente di regione. È una questione di democrazia non lo facciamo contro qualcuno. Sono convinto si troverà una sintesi", aggiunge. (ANSA).