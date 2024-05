“Sicuramente deve essere ampliato il numero di spettatori ospitabili e ci sono una serie di opzioni e possibilità in funzione di tante variabili in gioco”. Lo ha detto il sindaco, Alessandro Rapinese, in diretta su Etv a poche ore dalla promozione del Como in Serie A, parlando dei nuovi obiettivi e dei prossimi passi per realizzare il progetto del nuovo stadio cittadino. “Ora servirà, a campionato finito, – ha detto il sindaco – un incontro rapido con la società per capire come prepararci ad avere uno stadio che possa accogliere più persone”.

La situazione, dunque, dovrebbe smuoversi a breve. Proprio la scorsa settimana, Mirwan Suwarso, top manager della proprietà del Como 1907, in un’intervista esclusiva a Etv, aveva annunciato l’intenzione di presentare il progetto, già pronto, a metà maggio in Comune a Como. “Uno stadio fruibile per 365 giorni all’anno – aveva detto – al servizio di tutta la comunità, con la piscina e altri servizi. Ogni passo va fatto con i piedi di piombo”.