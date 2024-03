Evade dai domiciliari e ora si trova in carcere. Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno dato esecuzione, oltre a quella di un 18enne marocchino, eseguita poche ore prima, ad un’ulteriore ordinanza di carcerazione della Procura di Como a carico di un cittadino dominicano di 36 anni di Mariano. L’uomo era stato più volte denunciato dai militari per reati contro il patrimonio, contro la persona e maltrattamenti in famiglia. E’ stato quindi trasferito al Bassone dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 3 mesi come disposto dall’autorità giudiziaria.

Furto di alcolici al supermercato

Sempre ieri, ma nel pomeriggio, un equipaggio della Stazione di Cermenate è stato inviato dalle Centrale Operativa di Cantù in un supermercato di Mozzate dove un 54enne di nazionalità cinese residente a Legnano aveva nascosto 9 bottiglie di superalcolici sotto il giubbotto. Oltrepassate le casse senza pagare, una delle bottiglie gli è scivolata a terra. L’uomo, già noto per episodi simili, è stato denunciato per furto.