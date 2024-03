(ANSA) – ROMA, 03 MAR – E’ una settimana di pioggia, quella che sta per cominciare: alla perturbazione appena arrivata, martedì ne seguirà un’altra che porterà maltempo su tutta l’Italia, neve e temperature più basse, ma in linea con quelle tipiche di questo periodo dell’anno. "È appena arrivata sull’Italia nuova perturbazione, che si sta facendo sentire a partire da Nord-Ovest, entro la giornata si estenderà verso Est e domani porterà pioggia da Nord a Sud su tutte le regioni", dice all’ANSA il meteorologo Andrea Giuliacci, di Meteo.it. "Saranno piogge intermittenti, ma nel corso della giornata bagneranno tutto il Paese. Poi – prosegue – la situazione migliorerà a partire dal Nord, mentre al Centro e a Sud continuerà ad essere nuvoloso e piovoso". Sempre per lunedì, è atteso un calo delle temperature in tutto Centro, al Sud e nelle Isole, ma non al Nord, dove invece le temperature risaliranno leggermente. "Ci sarà un freddo tipico di fine inverno, normale per questo periodo, ma sufficiente a portare la neve sulle Alpi, sugli Appennini e sulle montagne di Sicilia e Sardegna, oltre i 1.000 -1.200 metri". Il metorologo osserva che "non sarà un colpo di coda dell’inverno: è un tempo normale per questo periodo, ma arriva dopo un febbraio in cui le temperature sono state sopra la media e che, in pratica, si è comportato come il mese di marzo". Per lunedì sera è prevista una "tregua di bene durata". Martedì 5 marzo è infatti attesa una nuova perturbazione, che si farà sentire al Nord e che fra mercoledì e giovedì, allontanandosi dall’Italia, porterà al Centro e al Sud un po’ di maltempo diffuso. (ANSA).