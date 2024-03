Difendersi a Como: le torri e le mura romane dagli scavi 2020-2021. Una serie di appuntamenti fino ad aprile a cura della Società Archeologica Comense.

“Le ricerche archeologiche continuano a riservarci sorprese riguardanti la ricca storia di Como, e saranno proprio gli autori degli scavi e degli studi ad illustrarle al pubblico”, spiegano gli organizzatori del ciclo di conferenze che si svolgerà nella biblioteca comunale.

La terza conferenza, in programma oggi, martedì 5 marzo , dal titolo Difendersi a Como: le torri e le mura romane dagli scavi 2020-2021, illustra la cortina muraria che cingeva la nostra città a partire dalla fondazione. È visibile solo in alcuni brevi tratti, ma riemerge appena lavori moderni scendono nel sottosuolo. In questi ultimi anni è affiorata in vari punti del lato orientale, ma la scoperta più importante è la base di una torre della seconda metà del I sec. a.C in via Vittorio Emanuele. Appuntamento in biblioteca alle 17 .30.

