Ricercato per reati di truffa e destinatario di un mandato di arresto delle autorità turche, un 54enne, cittadino turco residente nel Modenese era in vacanza in una struttura ricettiva in viale Geno a Como. La presenza dell’uomo nel capoluogo lariano, registrata nell’apposito portale, è stata subito accertata dalla questura. Gli agenti delle volanti hanno raggiunto la struttura e hanno rintracciato e identificato il 54enne nella sua camera. L’uomo è stato portato in questura e gli agenti hanno effettuato le verifiche tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato ai fini dell’estradizione e portato in carcere al Bassone.