Primo passo per la rivoluzione della sosta nel capoluogo annunciata nelle scorse settimane dal sindaco Alessandro Rapinese: Como Servizi urbani ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei posti auto per i residenti del centro storico all’autosilo comunale di via Auguadri e al parcheggio interrato di via Aldo Moro. Chi abita all’interno della città murata non avrà più a disposizione gli stalli gialli, ma dovrà spostare l’auto in uno dei due parcheggi indicati dall’amministrazione. Una decisione che ha suscitato non pochi malumori tra i cittadini. Nell’autosilo di via Auguadri da aprile non esisteranno più gli abbonamenti e resteranno soltanto i posti auto in convenzione, mentre dal 18 marzo cambieranno le tariffe: quella giornaliera passerà da 25 a 35 euro, mentre quella oraria da 1 euro a un 1,50.

Verranno dunque eliminati 45 parcheggi residenti che si trovano nelle vie Juvara, Albertolli, Cairoli, Volta e Lungo Lario Trieste. Altri 62 posti auto saranno riservati ai residenti nel parcheggio comunale interrato di via Aldo Moro.

Il bando di Csu sarà aperto da domani, martedì 12 marzo, alle 9 e chiuderà alle 18 del 2 aprile.

Potranno presentare la domanda per il rilascio di un permesso per lo spazio di sosta riservato nella struttura coperta del settore 7 dell’autosilo di via Auguadri e del settore 7 del parcheggio interrato di via Aldo Moro, i cittadini comaschi che non abbiano un numero sufficiente di posti auto privati, che risiedono nella ZTL della città murata, nel settore urbano 7 o all’esterno del settore, ma entro una fascia di estensione massima di 150 metri dal confine dello stesso settore.

Per il periodo tra il 1° maggio e il 31 dicembre il costo dell’abbonamento sarà di 650 euro.

Gli aventi diritto potranno presentare domanda, accreditandosi tramite SPID o carta d’identità elettronica al link https://pass.brav.it/Como/Frontoffice.

Il bando sarà pubblicato sul sito internet di Csu – www.csusrl.it. e all’albo pretorio del comune di Como a partire da domani 12 marzo.