Una media giornaliera di 183 presenze e 66.735 pasti serviti: è il bilancio 2023 dell’attività della mensa di solidarietà di Casa Nazareth – il servizio che offre un pasto caldo a pranzo e a cena alle persone in difficoltà della città di Como.

Facendo un raffronto con il 2022 – durante il quale i pasti serviti sono stati 57.400 – si evidenzia un significativo incremento del 16,2 per cento: segno che la mensa di solidarietà di via Don Luigi Guanella, con la quale collaborano oltre 250 volontari, è diventata un punto di riferimento fondamentale in città. Sono almeno 25 le persone che ogni giorno, a turno, prestano la loro opera per accogliere e servire gli ospiti.

Nel 2023 sono stati 541 i quintali di cibo ricevuti in dono per la mensa. Rispetto all’anno precedente – che ha registrato una fornitura di 700 quintali – il calo è stato del 22,7 per cento.

«Ciò è stato determinato da una diversa politica di distribuzione dei generi alimentari da parte della grande distribuzione. – spiega Gabriele Bianchi, operatore della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus e responsabile della struttura – Una politica “virtuosa” che genera meno spreco, ma che ci induce a trovare altri partner per mantenere alta la fornitura di generi alimentari per la buona gestione della mensa”.

Nel 2023 i costi del servizio sono stati pari a 267.112 euro. Numeri che evidenziano il grande impegno economico che comporta la gestione della mensa e la generosità di tante persone e realtà che hanno condiviso le iniziative di raccolta fondi.

Tra queste, la campagna “Dona un pasto caldo”, che permette con 4 euro di sostenere i costi per la fornitura di un pasto a uno degli ospiti della mensa.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.casa-nazareth.it.