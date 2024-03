“Ho ascoltato con interesse l’intervista al presidente Attilio Fontana andato in onda ieri sera sugli schermi di Espansione TV (ne parlavamo qui). Il presidente ha precisato che ancora nessun documento dal Comune di Como è arrivato sui tavoli regionali per l’ipotizzato accordo di programma relativo all’area sportiva di Muggiò”. Così il consigliere comunale comasco di Fratelli d’Italia, Lorenzo Cantaluppi.

‘…abbiamo bisogno di tutti i dati, quando li avremo daremo la nostra risposta e insieme cercheremo di organizzare questo accordo di programma’, sono state le sue parole.

“L’amministrazione quando intende inviare i documenti necessari a Regione Lombardia? Ma non erano già pronte ben due alternative progettuali fin da novembre dello scorso anno?“. Queste le domande che pone Cantaluppi all’amministrazione. “Si parlava di 3-6 mesi per poter tornare a tuffarsi nella piscina olimpionica, speriamo non diventino 3-6 anni.”

Il riferimento è alle parole spese in campagna elettorale e ai progetti illustrati qualche mese fa che prevedevano due ipotesi per la piana di Muggiò: una nel caso di aggiudicazione dei fondi Pnrr e una seconda ridimensionata da portare a termine con altri fondi sviluppando un accordo di programma con la Regione.

Infine il consigliere torna – come lo stesso governatore lombardo – al tema paratie e alla data annunciata per la riapertura del tratto di lungolago davanti a piazza Cavour (il prossimo 27 marzo).”Accolgo altresì in maniera positiva l’avanzamento dei lavori delle paratie, obiettivo che, come ricorda Fontana nell’intervista, la Regione si era posta e sta portando a compimento. Paratie che hanno sempre visto la contrarietà dell’attuale Sindaco, improvvisamente svanita con l’inizio dei tagli dei nastri inaugurali.”