Intervento dei carabinieri della compagnia di Cantù stamattina alla stazione di Asnago-Cermenate per la segnalazione di tre ragazzini che sul treno diretto a Rho avrebbero tentato dei furti tra i passeggeri. Il convoglio è stato fermato e i militari saliti a bordo hanno rintracciato prima un minorenne di origini marocchine e un maggiorenne di origini egiziane e infine un terzo giovane, anch’egli minorenne, ancora in fase di identificazione. All’arrivo dei carabinieri e della polizia locale di Cantù non sono mancati momenti di tensione con i ragazzi che non volevano seguirli. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma dalle prime verifiche i ragazzi sono risultati già noti alle forze dell’ordine per situazioni simili sui treni e per interruzione di pubblico servizio.