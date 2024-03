Partita allo stadio Sinigaglia da un lato e lavori ai Giardini a Lago dall’altro. La coabitazione tra i match del Como e il maxi cantiere avviato a poca distanza sembra reggere alla prova dei fatti. Nei giorni scorsi, gli operai hanno avviato i primi interventi concreti nella zona dei giardini. Il progetto di riqualificazione dovrebbe concludersi tra un anno.

Il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, anche alla luce dell’aumento dei posti in curva allo stadio, ha imposto la delimitazione con le transenne dell’area di cantiere ai Giardini a lago. Una misura decisa per evitare l’accesso alla zona dei lavori e soprattutto il rischio che materiale di cantiere possa essere utilizzato in eventuali scontri tra tifoserie.

Attorno al cantiere sono state dunque posizionate barriere che delimitano viale Vittorio Veneto fino al Monumento ai Caduti e una parte di Lungo Lario Trento. Tra le prime attività effettuate dagli operai la rimozione dei cubetti di porfido della pavimentazione, ben visibili nell’area dei lavori, affacciata direttamente sullo stadio Sinigaglia. Accanto alle transenne passeggiano comaschi e turisti. Numerosi quelli che hanno approfittato di un fine settimana ormai primaverile. La città ha già registrato un primo assaggio dell’assalto da alta stagione.

Ai Giardini a Lago, a breve i lavori entreranno nel vivo con la costruzione del nuovo edificio polifunzionale denominato battery, dove troveranno spazio un bar, una biblioteca che ospiterà la storia dell’area e del Tempio Voltiano e anche un infopoint. Nella giornata di oggi però nessuna attività.

A poca distanza, operai al lavoro anche nella giornata di sabato invece in piazza Cavour, nel cantiere delle paratie. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione, annunciata dalla Regione per il 27 marzo prossimo, quando dovrebbe finalmente essere riaperto anche il salotto del capoluogo lariano. E’ previsto un sopralluogo del presidente Attilio Fontana e dell’assessore Massimo Sertori prima del taglio del nastro. Dopo oltre 15 anni dovrebbe tornare interamente percorribile il tratto da Sant’Agostino a piazza Cavour.