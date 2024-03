Lavori ormai completati in piazza Perretta a Como. Il porfido è stato posizionato ma in alcune aree restano ancora le linee gialle che delimitano i posteggi e non mancano le auto in sosta.

L’amministrazione comunale ha deciso di far diventare la piazza area pedonale, spostando in piazza Roma le auto dei residenti. La posa del porfido, dopo l’eliminazione dei marciapiedi, è stato l’ultimo atto dei lavori previsti ed è stata ormai completata. La situazione però non è ancora del tutto chiara e si vedono spazi gialli e macchine parcheggiate.

Piazza Perretta è stata liberata dalle auto per essere trasformata in uno spazio per eventi, rassegne, bancarelle e mercatini.