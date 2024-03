Prima trasferta all’estero da fischietto “titolare” in una manifestazione Uefa per l’arbitro comasco Andrea Colombo. Il direttore di gara comasco, promosso internazionale alla fine del 2023, nei prossimi giorni sarà in Croazia per un torneo Under 19 con le Nazionali di Romania, Germania, Croazia e Turchia. Manifestazione giovanile di grande rilievo, visto che mette in palio il pass per gli Europei di categoria. Colombo dirigerà due gare e in una farà da quarto ufficiale. Le altre terne arbitrali saranno francese ed ucraina.

Da tempo Colombo è operativo in gare europee come quarto ufficiale. L’ultima sua trasferta la scorsa settimana in Serbia per la sfida di Conference League tra gli israeliani del Maccabi Tel Aviv e l’Olympiakos Pireo. Sfida vinta per 6-1 dai biancorossi greci.