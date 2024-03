Scatterà questa sera la fase clou della posa del nuovo ponte tra Cantù Asnago e Cermenate, sopra la ferrovia in corrispondenza della stazione. Un blocco di 500 metri cubi di calcestruzzo speciale ad alta resistenza, lungo 45 metri per un peso di 1.200 tonnellate, realizzato già in curva e in pendenza.

Poco dopo la mezzanotte di oggi, stando alle previsioni, la circolazione ferroviaria sarà temporaneamente interrotta per permettere le operazioni più delicate e complesse della posa del ponte. Lo stop dovrebbe durare per circa quattro ore. L’operazione si ripeterà poi anche nelle prossime tre notti. Il nuovo ponte dovrebbe essere completamente posato entro venerdì mattina.

“Il ponte è stato realizzato fuori opera su un binario ancorato al terreno – ha spiegato Bruno Tarantola, dirigente del settore Lavori pubblici della Provincia di Como, all’avvio del varo del manufatto – E’ stato costruito già in pendenza e in curva per poi essere traslato al di sopra dei binari. Sarà collocato a più di 7 metri sopra i binari”.

L’investimento per il nuovo ponte è di quasi 3,5 milioni di euro, 2 stanziati dalla Regione e 1,4 dalla Provincia. L’obiettivo è l’apertura al traffico entro fine maggio. Sostituirà il vecchio ponte, con una portata limitata, che sarà trasformato in un cavalcavia ciclopedonale.