Era pronto a offrire droga di vario tipo a clienti non solo della zona ma probabilmente anche provenienti dalla Svizzera. Oltre a sostanze stupefacenti, durante un’operazione nei boschi dello spaccio, in territorio di Appiano Gentile, i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche denaro contante in euro e in franchi svizzeri. Arrestato un 33enne marocchino che era già ai domiciliari e non avrebbe dovuto uscire dall’abitazione di Milano nella quale stava scontando la misura cautelare.

Nel fine settimana, i militari dell’Arma della compagnia di Cantù, con lo squadrone eliportato cacciatori Puglia, hanno pattugliato i boschi per contrastare le attività di spaccio nelle aree verdi del territorio. Nella zona di via Resistenza ad Appiano Gentile hanno sorpreso il sospetto spacciatore. Il 33enne marocchino non doveva neppure essere a Como.

L’uomo è stato trovato in possesso di 34,5 grammi di cocaina, 197 di hashish, 58 di eroina, 1450 euro e 250 franchi svizzeri, oltre a un cellulare, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. E’ stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Al marocchino è stata contestata anche l’evasione dagli arresti domiciliari.