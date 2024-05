Lo chiamano “blocco ad Omega” e, secondo gli esperti di 3bmeteo, sarebbe la causa del forte maltempo che ha colpito il Nord Italia. Gli esperti parlano di “piogge alluvionali” dovute a un particolare posizionamento di alte e basse pressioni che hanno agito come un vero e proprio muro, facendo persistere pioggia e maltempo nelle stesse aree.

Il nome – Omega – deriva dalla lettera dell’alfabeto greco, che viene ricreata in un certo senso in quota dalle correnti. “La perturbazione che ha colpito il Nord ha subito un forte rallentamento, con conseguente persistenza del maltempo sulle stesse zone per diverse ore” – spiega il meteorologo di 3bmeteo Francesco Nucera – questo a causa di un anticiclone presente sulla Scandinavia che ha fatto da vero e proprio blocco. Dall’altra parte una seconda perturbazione insiste sull’Europa orientale”. “Abbiamo quindi – continua Nucera – un grande anticiclone centrale, con ai fianchi le due basse pressioni, ed è proprio questo il cosiddetto ‘blocco ad Omega’”.

Gli esperti: “In Lombardia in 15 ore caduta la pioggia di tutto il mese di maggio”

Questo quindi la causa del maltempo che si è abbattuto ieri su tutta la Lombardia, dove in 15 ore è caduta la pioggia di tutto il mese di maggio. “L’evento alluvionale di mercoledì 15 maggio – affermano gli esperti di 3bmeteo – è stato decisamente storico per la Lombardia”.

“Sul 30% del territorio regionale è caduto in 15 ore un quantitativo di pioggia pari a quello dell’intero mese di maggio, ma con picchi in alcuni casi persino doppi” spiega il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. “Punte di oltre 120mm sono state infatti registrate in modo diffuso e non localizzato nel Lodigiano, nel Milanese, in Brianza e nel Varesotto, con picchi persino superiori ai 200mm”. A Como si sono registrati tra gli 80 e i 100 millimetri di pioggia.