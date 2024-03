Ampliamento degli orari con l’aggiunta di due aperture pomeridiane e una nuova agenda dedicata esclusivamente alle urgenze. La questura di Como interviene per far fronte al picco di richieste di passaporti e alla conseguente crescita dei tempi di attesa. Nell’ultimo periodo, per un appuntamento erano necessari anche 8 mesi e nei giorni scorsi il portale non indicava alcuna data disponibile negli uffici di viale Roosevelt.

Per ridurre le attese, come previsto anche da un’iniziativa del ministero dell’Interno, la questura di Como ha lavorato al potenziamento del servizio e auna nuova procedura per la gestione delle richieste urgenti. Accedendo al portale, accanto all’agenda ordinaria è ora disponibile una seconda agenda prioritaria, che consente la possibilità di ottenere il passaporto entro 30 giorni in caso di necessità per viaggi di lavoro, studio, turismo o salute. In caso di ulteriore difficoltà, la piattaforma online metterà a disposizione un modulo che permetterà di accedere agli sportelli senza appuntamento, documentando l’esigenza urgente, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30.

Per rispondere all’aumento delle richieste intanto, la questura di Como ha anche ampliato gli orari dell’ufficio passaporti, aggiungendo due aperture pomeridiane. Con il nuovo servizio, gli sportelli sono accessibili con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Le agende online sono già state aggiornate con le nuove disponibilità e modalità di accesso per le urgenze.