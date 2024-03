Razzia di merci nei supermercati di Como, nel fine settimana gli agenti della polizia di Stato hanno denunciato quattro persone accusate a vario titolo di furto aggravato, ubriachezza molesta, detenzione di oggetti atti a offendere e reati in materia di immigrazione.

I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di colpi al Carrefour Express di via Colombo e all’Esselunga di via Carloni. Fermati e denunciati un somalo di 28 anni e tre pakistani di 21, 35 e 49 anni, tutti senza fissa dimora e già accusati di precedenti reati.

Il 28enne, secondo quanto ricostruito dagli agenti della questura di Como, per due giorni ha continuato a creare problemi al supermercato Carrefour Express di via Colombo. Avrebbe infastidito i clienti all’esterno e razziato merci di vario genere nel market.

I tre pakistani invece sarebbero entrati in azione insieme al supermercato Esselunga di via Carloni. Aggirandosi tra gli scaffali, avrebbero fatto incetta di prodotti per 280 euro, nascondendo la merce nei giubbotti. Passate le casse, sono stati fermati però dagli addetti alla sicurezza, che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I quattro immigrati, portati in questura, sono stati identificati e denunciati per furto aggravato. Uno è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e denunciato per il possesso dell’arma. Segnalazione anche per ubriachezza molesta.