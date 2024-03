Tra giugno e luglio scorsi l’inizio dei lavori su Piazza Perretta a Como per trasformarla in zona pedonale. Ma, a distanza di otto mesi, il cambiamento della piazza non è ancora ultimato. È ora il sindaco Alessandro Rapinese a scandire i prossimi interventi. “Lunedì dovrebbe arrivare una squadra per sabbiare e togliere le strisce gialle che delimitano i parcheggi – ha detto il sindaco – dopo di ché è previsto l’arrivo della segnaletica entro fine settimana”. Da quel momento quindi non sarà più possibile parcheggiare sulla piazza, come invece avviene ancora di tanto in tanto. “Quando saranno posizionati i cartelli potremo sanzionare chi non rispetta le regole” ha spiegato Rapinese.

Nei mesi scorsi la piazza cittadina era stata liberata dalle auto dei residenti – spostate in piazza Roma – per trasformarla definitivamente in zona pedonale. L’obiettivo dell’amministrazione è ospitare in piazza Perretta eventi, rassegne, bancarelle e mercatini. Nelle scorse settimane i lavori di posa del porfido, ora completati. “Noi come Giunta abbiamo finito – ha affermato il sindaco – ora dobbiamo solo attendere i tempi di alcuni fornitori perché la piazza sia completamente pronta”.

Sull’allestimento di Piazza Perretta e sulla presenza di panchine o aree verdi, Rapinese prende tempo: “stiamo studiando quelli che possono esser gli arredi. Ci stanno lavorando i nostri architetti e il nostro ufficio. Sicuramente la vogliamo più bella, ma c’è da dire che è bella già così. Vi ricordo che prima era un brutto parcheggio” ha concluso.