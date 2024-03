Fondi Emblematici Maggiori, si avvicina l’11 aprile, data di scadenza del bando 2024 di Fondazione Cariplo, che mette a disposizione un fondo di 5 milioni di euro destinato a sostenere una o più iniziative che si distinguano per l’elevata definizione organizzativa, tecnica ed economica, e che sperimentino politiche innovative condivise a livello di sistema territoriale.

Il Tavolo per la competitività della Provincia di Como, che si è riunito oggi, ha proseguito l’esame delle proposte e delle idee progettuali candidabili a ottenere i fondi Cariplo, a cui si andranno ad aggiungere 3 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia.

Sono stati presentati i dieci progetti che intendono proporre la propria candidatura: il progetto “Volta” del Comune di Brunate, la riqualificazione e il restauro di Villa Calvi per il Museo del Mobile e del Merletto del Comune di Cantù, la riqualificazione funzionale e il restauro dell’ex cinema Volta del Comune di Cernobbio, il progetto “CoMmUnity. Musei e comunità connessi per l’innovazione” del Comune di Como, “La Green House del San Martino: un hub per coltivare il futuro della comunità attraverso inclusione, cultura, educazione ambientale” della Cooperativa sociale Arca di Como, il progetto “Il Portico. Uno spazio per accogliere, educare e lavorare per anticipare il presente” dell’associazione Cometa, il progetto “Hub lariano della sostenibilità” di Legambiente Lombardia, il ridisegno dell’oratorio San Giovanni Bosco della parrocchia Santi Ippolito e Cassiano di Olgiate Comasco, il progetto “Cittadella delle Scienze tecniche” della Provincia di Como e di Confindustria Como che prevede un polo scolastico post diploma a Cassina Rizzardi, a Villa Porro Lambertenghi, edificio dell’amministrazione provinciale in disuso dal 1974. Infine, il progetto di “rigenerazione di un’antica filanda per un nuovo modello di welfare basato sulle relazioni intergenerazionali” del Sodalizio Terz’Ordine Secolare Francescano Ancelle del Signore.

“Un’occasione per mettere in moto le energie del territorio e provare a realizzare azioni significative per il futuro della nostra comunità”, ha commentato Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.

“Anche questa volta il nostro territorio ha saputo costruire progettualità condivise nella loro varietà: – ha aggiunto Gloria Bianchi, coordinatrice del Tavolo – la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di una sua piena fruizione, l’educazione alla sostenibilità ambientale, il rafforzamento dei processi di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica. Il Tavolo – ha concluso – manterrà l’attenzione anche nelle prossime fasi previste dalla procedura definita da Fondazione Cariplo”.