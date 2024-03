Due corse del catamarano da Como a Colico soppresse ieri, nell’orario clou di rientro dei pendolari. Decine i viaggiatori rimasti bloccati. “Non ci hanno fornito alcuna informazione”, denunciano i viaggiatori. “Un’avaria al Città di Lecco ha causato il problema, che è stato però già risolto”, fa sapere la Navigazione, che assicura che oggi il servizio è regolare.

Ieri, cancellate senza preavviso la corsa delle 17.10 da Como verso Colico. Lo stesso è accaduto con quella delle 18.35. “In attesa dell’aliscafo delle 18.35 eravamo in molti tra abbonati, turisti e viaggiatori occasionali ma nessun avviso tramite altoparlante è stato diffuso – denuncia una pendolare – Alcuni marinai sono passati tra i gruppi per avvisare, ma bel oltre le 18.35”.

I pendolari denunciano disagi frequenti. “La Navigazione ha una flotta vecchia, malfunzionante, non è in grado di offrire un servizio puntuale e in più la comunicazione su ritardi e disservizi è pressoché inesistente”, la protesta di una viaggiatrice.

I disagi della giornata di ieri preoccupano in vista anche dell’avvicinarsi della Pasqua e dell’aumento costante della presenza di turisti. “Il problema di ieri è legato a un’avaria del catamarano – fa sapere la Navigazione Lago di Como – Il servizio già oggi è regolare con l’utilizzo degli aliscafi Marconi e Valli. Anche il Città di Lecco comunque è stato subito riparato ed è pronto a rientrare in servizio. Il guasto per i detriti nel lago purtroppo è un imprevisto che può capitare, ma è stata subito trovata una soluzione”.