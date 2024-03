Violenta lite tra due giovani ospiti dell’oratorio di Rebbio. Un 19enne è stato accoltellato al volto e a un polso. Denunciato dalla polizia per lesioni aggravate il presunto responsabile, un 18enne. Entrambi i ragazzi sono di origine egiziana. Il giovane ferito è stato portato in ospedale.

Gli agenti delle volanti della polizia di Stato sono intervenuti ieri sera nella parrocchia di San Martino di Rebbio, dopo la telefonata al numero unico di emergenza 112 di un operatore della struttura di accoglienza. Segnalata nel centro che ospita immigrati una violenta lite sfociata in un’aggressione.

In base a quanto ricostruito dai poliziotti, un 18enne e un 19enne, entrambi egiziani, avevano litigato. Una discussione degenerata in violenza. Uno dei due giovani, 18enne, avrebbe impugnato un coltello con il quale ha ferito il 19enne al polso e sul viso. L’aggressore è poi fuggito.

Il ragazzo ferito è stato portato in ospedale e fortunatamente non è in gravi condizioni. Gli agenti, dopo aver raccolto la testimonianza del responsabile della struttura e delle persone presenti, hanno avviato le ricerche del presunto responsabile. Il giovane è stato rintracciato a poca distanza e portato in questura. Al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate.