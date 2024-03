(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Persiste il brutto tempo su tutta l’Italia ma per Pasqua e Pasquetta il tempo migliorerà. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma per oggi ancora abbondanti nevicate al nord fino a quote basse per il periodo (800-1000 metri), temporali e possibili grandinate su tutto il Paese a macchia di leopardo. "Nelle prossime ore – sottolinea – le precipitazioni più intense colpiranno gran parte del nord ed il versante tirrenico dalla Campania in su. Dal pomeriggio il maltempo si accanirà su tutto il versante tirrenico, il sud e stazionerà anche al nord-est". Non solo: il vento che soffierà di burrasca specie al centro-sud e il Mar Ligure ed il Mare di Sardegna saranno molto agitati. Infine è in arrivo anche la Sabbia del deserto che ammanterà di ocra sahariano tutta l’Italia, Alpi comprese. Giovedì santo il tempo sarà ancora instabile al centro-nord ma con fenomeni in graduale esaurimento e ampie schiarite. Da Venerdì Santo in poi rimonterà un anticiclone africano che porterà un sensibile aumento delle temperature ovunque, specie al centro-sud, e il sole, salvo rovesci su Alpi e Liguria venerdì e al nord-ovest sabato. Pasqua sarà una domenica quasi estiva al sud, con picchi di 32°C; farà caldo anche al centro mentre la giornata sarà un po’ più incerta al nord e localmente sull’Alta Toscana. Infine Lunedì dell’Angelo potrebbe essere temporalesco al nord e parte del centro. Nel dettaglio – Mercoledì 27. Al nord: maltempo, specie al mattino, migliora entro sera. Al centro: rovesci e temporali sparsi, anche forti, alternati a schiarite. Al sud: maltempo specie dal pomeriggio. – Giovedì 28. Al nord: instabile, specie al mattino. Al centro: a tratti instabile. Al sud: miglioramento. – Venerdì 29. Al nord: soleggiato salvo acquazzoni al Nordovest e sulle Alpi. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo e più caldo. – Tendenza: sabato soleggiato salvo rovesci al nord-ovest. Santa Pasqua instabile al nord, molto caldo e bello al sud; Pasquetta con locali temporali dal nord-ovest verso nord-est e Toscana. (ANSA).