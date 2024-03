Pasqua senza ordinanza anti caos né movieri sulla statale Regina. La prefettura corre ai ripari potenziando i controlli delle forze dell’ordine da sabato a lunedì prossimi. Coinvolte tutte le forze dell’ordine e le polizie locali, che saranno impegnate sul territorio per limitare il più possibile i disagi al traffico. Le condizioni meteo, che non si annunciano particolarmente favorevoli, potrebbero contribuire a ridurre gli arrivi sul Lario e anche le problematiche per la viabilità.

Già dallo scorso fine settimana, con la riapertura degli alberghi e delle seconde case e l’aumento di turisti e visitatori, sulla Regina la situazione della viabilità è tornata ad essere critica. Il prefetto di Como Andrea Polichetti ha sollecitato l’Anas e ha chiesto la bozza della nuova ordinanza che regoli il transito di mezzi pesanti e bus turistici sulla statale Regina entro il prossimo 10 aprile, giorno in cui è prevista a Villa Gallia la riunione del tavolo di coordinamento che riunisce tutti gli attori coinvolti.

Questa mattina, il prefetto ha riunito intanto il comitato interforze per definire le misure di sicurezza in vista del fine settimana di Pasqua. Alla riunione hanno partecipato i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza, la Provincia e il Comune di Como e la polizia locale della Tremezzina. Disposto un potenziamento delle pattuglie presenti sulla strada del lago, con servizi coordinati e un monitoraggio costante in particolare in corrispondenza delle strettoie e dei punti più critici per la viabilità.

“Il sabato e i giorni festivi non è prevista la presenza di movieri, ma abbiamo definito un potenziamento della presenza delle pattuglie, con il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine e delle polizie locali – conferma il comandante della polizia locale di Tremezzina Massimo Castelli – Nel fine settimana di Pasqua non ci saranno i mezzi pesanti, neppure quelli legati al cantiere della variante della Tremezzina e questo contribuirà a ridurre i disagi. Anche il meteo, stando alle previsioni attuali non sarà favorevole e per questo ci aspettiamo un numero di veicoli più limitato”.

Il 10 aprile è attesa poi la presentazione della bozza dell’ordinanza che, come lo scorso anno, dovrebbe regolare e ridurre fortemente il transito di mezzi pesanti e autobus turistici. Difficile ipotizzare però che il provvedimento possa entrare in vigore prima della fine di aprile. Fino alla fine di luglio intanto è stato prolungato il servizio dei movieri, presenti però solo dal lunedì al venerdì.