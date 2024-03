Un uomo di 36 anni ha perso la vita nel pomeriggio sulla Varesina a Mozzate. Da quanto è stato possibile ricostruire stava camminando a piedi quando – per cause ancora in corso di accertamento – è stato travolto da un camion. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori – vista la gravità in volo si era alzato l’elisoccorso – per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo del tragico schianto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco.