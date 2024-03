Da oggi Marco Bruzzano non sarà più il tecnico della prima squadra del Como Woman. Lo ha annunciato la società di calcio femminile in un comunicato. “In questi tre anni Marco, nel ruolo di vice allenatore, ha contribuito alla storica promozione in serie A del club lariano e nella sua seconda stagione è stato uno degli artefici della salvezza, obiettivo stagionale – scrive la società – Quest’anno alla sua prima esperienza da allenatore ha contribuito alla crescita del club, che lo ringrazia per il lavoro svolto fino ad ora”. “Auguriamo a Marco tutto il meglio per il suo futuro” è il messaggio rivolto a Bruzzano da Como Women.

Al posto di Bruzzano è stato scelto Stefano Maccoppi, nominato allenatore provvisorio. A lui il compito di guidare il club fino alla fine della stagione. Classe 1962, Maccoppi – spesso ospite del programma di Etv “Il Barbiere” – è cresciuto come calciatore nel vivaio del Como, con cui ha esordito in serie A. Stopper di ruolo, ha militato, oltre che con gli azzurri, con Sambenedettese, Bari, Ancona, Piacenza e Rhodense. Da allenatore ha nel curriculum, oltre che nel nostro Paese, esperienze in Svizzera, in Bulgaria, a Malta e in Romania.